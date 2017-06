Aktivistin Sandy ­P. Peng im Wann & Wo-Sonntagstalk: „Bin gerne an der Front“

WANN & WO: Was bedeutet eigentlich das „P.“ in deinem Künstlernamen?

Sandy P. Peng: (überlegt) Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist schon so lange her (lacht). Ich bin schon seit vielen Jahren unter dem Namen Sandy P. Peng unterwegs.

WANN & WO: Du hast deine Karriere als Tattoo- bzw. Alternativmodel gestartet. Was ist dein Erfolgs­geheimnis?

Sandy P. Peng: Es gibt eigentlich kein Allgemeinrezept dafür, wie man erfolgreich als Tattoomodel wird. Meine Zeit startete vor ungefähr zehn Jahren, als die Branche noch recht neu war. Begonnen hat damals alles auf Myspace, wo ich die ersten paar Fotos von mir eingestellt habe. Dann ging es recht schnell und ich bekam Anfragen von Fotografen und Magazinen. In den nächsten Jahren folgten zig Veröffentlichungen.

WANN & WO: Also gibt es auch für Vorarlberger die Möglichkeit, international Karriere, zu machen?

Sandy P. Peng: Natürlich! Um erfolgreich zu werden, macht es keinen Unterschied, woher du kommst.

WANN & WO: Was haben deine Tattoos für Bedeutungen?

Sandy P. Peng: Das ist unterschiedlich. Auf meinem Oberschenkel habe ich mir das Tattoo „Ink not Mink“, also im Prinzip „Tattoos statt Nerz“, stechen lassen. Das war mein erstes Tattoo, welches in Richtung Tierschutz ging. Die anderen haben auch teilweise mit dieser Thematik zu tun. Zu Beginn sind die Motive aber auch manchmal einfach aus einer Laune heraus entstanden.

WANN & WO: Mit wie vielen Jahren hast du dir dein erstes Motiv stechen lassen?

Sandy P. Peng: Ich habe mir mit 15 Jahren mal selber etwas gestochen, das kann man aber nicht wirklich als Tattoo bezeichnen (lacht). Mein erstes professionelles Tattoo dann mit etwa 20 Jahren. Die meisten meiner Motive entstanden allerdings in den letzten zehn Jahren. Geplant sind nur noch vereinzelte Ideen oder Stellen, denn je älter ich werde, umso mehr schmerzt es (schmunzelt).

WANN & WO: Wie auf deiner Homepage zu lesen ist, hat der Tierschutz für dich inzwischen Priorität und kommt vor dem Modeln?

Sandy P. Peng: Genau. Zu Beginn liefen die Themen Tierschutz und Tattoo- und Alternativmodel parallel. Das Modeln ist jedoch immer mehr in den Hintergrund gerückt und seit einigen Jahren liegt mein Fokus eindeutig auf der Tierrechtsarbeit. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst und die Menschen dir zuhören, hast du auch die Möglichkeit, gewisse Themen zu kommunizieren. Es ist mir sehr wichtig, ein Bewusstsein für den Tierschutz zu schaffen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Für Unterhaltung, Ernährung, Forschung und Bekleidung werden tagtäglich Millionen Tiere ausgebeutet – das muss aufhören! Persönlich brauche ich jedoch auch die aktive Mitarbeit und bin gerne bei Einsätzen, Demonstrationen oder Protestkundgebungen „direkt an der Front“ unterwegs.

WANN & WO: Hat die Zusammenarbeit mit großen Tierschutzorganisationen Vorteile gegenüber deiner Arbeit als „Einzelkämpferin“?

Sandy P. Peng: Ich bin Idealistin und Einzelkämpferin, weil es mir wichtig ist, selbst zu entscheiden, mit welchen Aktiven der Tierrechtsbewegung ich welche Kooperationen eingehe. Dennoch arbeite ich eng mit den verschiedensten Vereinen und Verbänden zusammen, denn gemeinsam sind wir stark!

WANN & WO: Warst du bei deiner Arbeit bereits Situationen ausgesetzt, in denen du von Personen angefeindet oder attackiert wurdest?

Sandy P. Peng: Natürlich ist das schon vorgekommen. Bei einem provokativen Anti-Pelz-Protest vor der Staatsoper in München wurden wir beispielsweise von einigen Pelzträgerinnen beschimpft. Solche Situationen stellen jedoch eher eine Seltenheit dar. Es ist jeder Mensch ganz unterschiedlich, manche Pelzträger wissen gar nicht, dass sie Echtpelz umgehängt haben, manche sind davon überzeugt, dass Tiere für solche Zwecke „da sind“.

WANN & WO: Wie finanzierst du deine Tätigkeiten?

Sandy P. Peng: Ich finanziere meine Projekte selbst. Deshalb freue ich mich, wenn man mich durch den Kauf eines PENG-Artikels unterstützt. Teile aus dem Umsatz meines Onlineshops werden außerdem an diverse Einrichtungen gespendet. Allen voran mein Lokalprojekt, das Vorarlberger Tierschutzheim.

WANN & WO: Zum Weltfrauentag hat die Organisation „animal.fair“ acht starke Frauen, die sich für Tiere engagieren, vorgestellt. Du warst auch dabei. Wie hat sich das angefühlt?

Sandy P. Peng: Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Immerhin wurden großartige Frauen und Vorbilder wie Dr. Jane Goodall, Stella McCartney, Pamela Anderson, Dian Fossey, Doris Hofner-Foltin, Ingrid Newkirk und Filmemacherin Nina Messinger vorgestellt!

WANN & WO: Was machst du, um von dem vielen Trubel herunterzukommen?

Sandy P. Peng: Ich bin sehr gerne in der Natur. Das entspannt am meisten. Einfach raus ins Freie! Ansonsten lese ich viel. Den Fernseher schalte ich ganz selten ein.

WANN & WO: Bist du auch in Vorarlberg aufgewachsen?

Sandy P. Peng: Ja, ich bin hier aufgewachsen und wohne nun bereits seit 20 Jahren in Lauterach. Die ersten Jahre war ich auch im Zillertal. Vorarlberg ist einfach meine Heimat und ich fühle mich hier wohl, auch die Natur ist wunderschön.

WANN & WO: Ist das Ländle also der Ort, an dem du dein restliches Leben verbringen willst?

Sandy P. Peng: Auf jeden Fall. Ich reise sehr gern und möchte viel von der Welt sehen. Doch auch wenn ich es liebe, unterwegs zu sein, komme ich immer wieder gerne zurück ins Ländle. In der letzten Woche war ich beispielsweise auf Tauchurlaub. Das Tauchen ist ebenfalls eine Leidenschaft von mir. Ursprünglich habe ich damit begonnen, um live auf Haie zu treffen und diese in ihrer natürlichen Umgebung bewundern zu können, inzwischen ist es aber zu einem richtigen Hobby geworden. Einen Hai habe ich leider noch nicht gesehen, aber letzte Woche kam unter anderem ein riesiger Tunfisch um die Ecke (lacht).

WANN & WO: Wo trifft man dich privat und in deiner Freizeit?

Sandy P. Peng: Meine Freizeit ist sehr spärlich geworden. Mit der Tierschutz- und Tierrechtsarbeit sowie meinem Onlineshop bin ich quasi rund um die Uhr beschäftigt. Falls ich aber doch „frei“ habe, bin ich auch mal im „Lieblingscafé“ in Bregenz. Man kann da wunderbar essen. Abends gehe ich nur noch sehr selten aus, wenn, dann auf Konzerte. Ansonsten mag ich das „Partyleben“ eigentlich nicht mehr.

WANN & WO: Was würdest du heute, im Rückblick auf die vergangenen, turbulenten Jahre, anders machen?

Sandy P. Peng: Nichts. Ich denke, dass Erfahrungen, auch negative, wichtig für unsere Persönlichkeitsentwicklung sind. Jede Erfahrung hat ihren Grund und ihren Sinn, auch wenn man meistens erst später darauf kommt.

