Aktive Jugendbetreuung in Altach

Altach. (mima) Ein Team aus vier Mitarbeitern kümmert sich dabei vorwiegend in Teilzeitanstellung um die Jugend in Altach. Neben dem Jugendtreff Replay sind vor allem die verschiedenen Projekte und Kooperationen, sowie die offene Jugendarbeit ein Schwerpunkt.

Jugend Altach betreut den Mittagstisch

Nach einer einjährigen Testphase wurde im September des vergangenen Jahres die Mittagsbetreuung für die Schüler der Mittelschule Altach von Jugend•Altach übernommen. Dabei nutzen zwischen drei und elf Schüler das Angebot und verbringen von Montag bis Donnerstag im Replay ihre Mittagspause. Das Essen dazu wird direkt aus der Küche des Sozialzentrum geliefert und die Betreuung und Aufsicht erfolgt durch die Mitarbeiterinnen von Jugend•Altach.

Beruhigung am Sportplatz

Ein großer Schwerpunkt der mobilen Jugendarbeit ist es auch, die Jugendlichen auf den öffentlichen Plätzen in Altach zu begleiten. Gerade jetzt, wenn es wieder wärmer wird und die Aktivitäten im Freien zunehmen, gibt es hier genügend Kommunikationsmöglichkeiten. Aber auch bei Konflikten steht das Team von Jugend Atlach hilfreich zur Seite und so war es gerade im vergangenen Jahr die Problematik der Auseinandersetzungen zwischen den Jugendlichen am Sportplatz der Mittelschule und den Nachbarn. Mit einem gemeinsamen Gesprächsabend konnten dabei die „Probleme“ verringerten werden und in diesem Jahr sollen dazu bauliche Maßnahmen und mehr Präsens der Mobilen Jugendarbeit eine weitere Beruhigung bringen.