Aktionär verklagt Arconic wegen London-Brandkatastrophe

Der Anteilseigner reichte am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Gericht am Firmensitz in Manhattan eine Sammelklage ein und fordert eine Wiedergutmachung für die massiven Kursverluste, die nach Bekanntwerden des Einbaus der Paneele in dem Hochhaus entstanden waren. Auch der deutsche Ex-Konzernchef Klaus Kleinfeld und Finanzvorstand Kenneth Giacobbe werden als Beschuldigte genannt. Das Unternehmen wollte sich nicht äußern.

Die Arconic-Aktie war vom Tag des Brandes am 14. Juni bis zum 27. Juni, dem Tag nachdem der Konzern den Verkauf der Paneele aus Aluminium und dem Kunststoff Polytheylen für die Nutzung in Hochhäusern gestoppt hatte, um 21 Prozent eingebrochen. Dadurch büßte Arconic einen Börsenwert von mehr als 2,5 Mrd. Dollar (2,2 Mrd. Euro) ein. Bei dem Brand in dem 24-geschoßigen Gebäude kamen mindestens 80 Menschen ums Leben. Er war von einem Kühlschrank ausgegangen. Das Feuer breitete sich nach Ermittlungen der Experten an der Außenfassade rasend schnell durch brennbares Dämm-Material aus, das nicht hätte verwendet werden dürfen.

Arconic bietet auch eine Alu-Fassadenpaneele mit feuerhemmendem Kern an. Das Unternehmen hatte erklärt, von der Verwendung der Platten mit Kunststoff-Kern in dem Hochhaus gewusst zu haben. Es sei aber nicht seine Aufgabe, zu entscheiden, was den örtlichen Bauvorschriften entspreche.

Arconic ist aus der Aufspaltung des Aluminiumkonzerns Alcoa hervorgegangen und hat sich auf hochwertige Aluminium- und Titanlegierungen für den Fahrzeug- und Flugzeugbau sowie die Bauindustrie spezialisiert. Ex-Siemens-Chef Kleinfeld, der acht Jahre an der Alcoa-Spitze stand, war im April als Vorstandsvorsitzender von Arconic zurückgetreten.

(APA/ag.)