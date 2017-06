“Aktion scharf”gegen Alkohol-Exzesse in Lignano

Betrunkene Österreicher machten in Lignano schon öfter Probleme - © APA

Die Polizei in Lignano hat am Freitag erste Vorbeugungsmaßnahmen gegen Alkoholexzesse junger Österreicher über das Pfingstwochenende ergriffen. Österreicher, die schwere Störungen der öffentlichen Ordnung und Verwüstungen in der Ortschaft zu verantworten haben, sollen bis zu drei Jahren aus Lignano verbannt werden, beschloss die Polizei nach Medienangaben.