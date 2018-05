"Aktion scharf" in Lignano gegen Alkohol-Exzesse

Die italienische Polizei hat nach schlechten Erfahrungen in den vergangenen Jahren für Pfingsten eine "Aktion scharf" gegen Alkoholexzesse junger Österreicher in Lignano angekündigt. Randalierer sollen aus dem Adria-Badeort verbannt werden. Rettungswagen stehen bereit, die Polizei führt Kontrollen durch. "Wir werden besonders streng sein", kündigte der Polizeichef von Udine an.

Zahlreiche Beamte sollen für einen ruhigen Verlauf des Wochenendes sorgen, das traditionell von zahlreichen Österreichern für einen Kurzurlaub genützt wird. Hoteliers in Lignano meinten, aufgrund der Buchungen könnte die Zahl österreichischer Besucher heuer niedriger sein als in den vergangenen Jahren.

Am Freitag sind vier junge Leute aus Österreich bei einem Unfall in Lignano leicht verletzt worden. Sie touchierten mit ihrem Auto den Wagen einer Italienerin. Zu Pfingsten vergangenen Jahres war ein Steirer mit Messerstichen verletzt worden. 17 Österreicher waren aus Lignano ausgewiesen worden, weil sie betrunken randaliert hatten.