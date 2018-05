Aktien gehören zur Vorsorge dazu

Die private Vorsorge und Vermögensplanung haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Derzeit ist das anhaltend tiefe Zinsumfeld im Hinblick auf die Vorsorge eine besondere Herausforderung.

Der Kapitalerhalt, den eine klassische Sparanlage bietet, ist derzeit nur eine relative Sicherheit. Denn die Inflation ist deutlich höher als die Zinsen, und somit verliert das Ersparte real an Wert. Somit ist es umso wichtiger die finanzielle Zukunft bereits heute aktiv und ertragreich zu gestalten. Hier sollten Anleger auf eine ausgewogene und zukunftsfähige Veranlagung setzen.

„Portfolios mit einem höheren Aktienanteil erwirtschaften langfristig die attraktivsten Renditen. So bietet sich für die Zukunftsvorsorge eine Investition in Aktien an. Zum langfristigen Vermögensaufbau sind Aktien einfach unschlagbar“, so Jürgen Rupp, Teamleiter Wertpapier Consulting bei der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg im Gespräch mit den VN.

Hoher historischer Schnitt

Im historischen Schnitt betrug der jährliche Wert­zuwachs einer Veranlagung in einen internationalen Aktienkorb rund acht Prozent per anno. Wichtig dabei ist, möglichst zeitig zu beginnen und regelmäßig zu investieren. Wer langfristig anlegt, sollte sich von den Kursschwankungen nicht beeindrucken lassen.

Denn wer regelmäßig gleich hohe Beträge in Aktien investiert, kauft bei niedrigen Aktienkursen eine höhere Stückzahl, bei höheren Aktienkursen hingegen eine kleinere Stückzahl und wird so die Aktien zu einem attraktiven Durchschnittskurs erwerben. Langfristig bringt dieser „Cost Average Effect“ einen beachtlichen Mehrertrag für den Anleger.

Und Rupp weiter: „Beliebte Produkte, um finanziell vor­zusorgen, sind Fondss­par­lösungen. Fondssparer können den monatlich gewählten Betrag in einen vorher definierten Fonds investieren.“ Dabei geht es um das langfristige Anlegen und nicht um das schnelle Geld.

Es geht darum, das Geld arbeiten zu lassen. Wichtig ist, die Anlagebeträge breit und in verschiedene Anlageklassen zu streuen. Je nach Risikoneigung sollte die richtige Veranlagung gewählt werden. Es gibt reine global gestreute Aktienfonds, jedoch sind Produkte mit einer Kombination aus Anleihen- und Aktienfonds zu empfehlen.

Diese sogenannten Mischfonds sind aufgrund ihrer breiten Diversifikation in verschiedene Anlageklassen zu bevorzugen. Je länger der Anlagezeitraum, desto höher darf der Aktienanteil sein. Umgekehrt gilt: Je kürzer der Anlagezeitraum, desto höher sollte der Anleiheanteil sein. „So darf bei einer geplanten Laufzeit von 30 Jahren zu Beginn die Aktienquote 70 Prozent der eingezahlten Beiträge betragen, bei zehn Jahren ­wäre eine anfängliche Aktienfondsquote noch 50 Prozent angebracht.

Um die Volatilität etwas herauszunehmen, wäre es sinnvoll vor Beginn der Auszahlphase die Aktienquote Schritt für Schritt zu senken“, empfiehlt Rupp.

Zudem machen sich Anleger mit automatisierten Sparplänen das Leben leicht. Das Geld wird automatisch abgebucht, und zu einem bestimmten Tag im Monat investiert. So kann der Anleger die großen Riffe an den Kapitalmärkten elegant umschiffen. Korrekturen und auch Crashs gehören zu den Kapitalmärkten dazu. Doch die Geschichte zeigt auch: Wer investiert bleibt und stur weiter spart, steht meist schon kurze Zeit nach einer solchen Krise besser da als zuvor. Das Durchhalten wird mit einer sehr attraktiven Rendite belohnt.

Rupp: „Angesichts real negativer Zinsen ist es an der Zeit, seine Berührungsängste abzulegen und über Alternativen am Aktienmarkt nachzudenken. Besonders der Start für eine persönliche Vorsorge ist ein guter Anlass dazu.“ Grundsätzlich sollte jeder Anleger seine persönliche Risikoneigung und Risikofähigkeit mit seinem Berater besprechen. Danach bieten sich für jeden Anlegertyp zahlreiche Anlagemöglichkeiten an. Welche Wertpapiere eignen sich für eine langfristige Vorsorge?

Aktienfonds

Wie der Name schon sagt, legen diese Fonds in Aktien an. Aufgrund der breiten Anlagestreuung ist ein Investment in Aktienfonds weniger risikoreich als eine Direktanlage in Einzeltitel.

Aktienfonds haben spezielle Anlageschwerpunkte, bestimmte Branchen, Regionen oder Themen. Dabei sind die Dividendenfonds ein interessantes Anlageinstrument. Diese Fonds investieren in Unternehmen, welche über Jahre hinweg attraktive und kontinuierliche Dividenden bezahlen. Langfristig machen die Dividenden bis zu 50 Prozent der gesamten Wertentwicklung einer Aktie aus. Deutlich wird das am deutschen Aktienindex Dax. Der Dax ist ein Performance-Index und somit fließen die Dividenden der 30 Dax-Aktien in die Berechnung ein. Derzeit notiert er um die 12.800 Punkte. Ohne die Dividenden steht der Dax hingegen bei nur rund 6000 Punkten, die der Dax Kursindex abbildet. „Ebenso sind Themenfonds, welche in die Megatrends der kommenden Jahre investierenn, besonders reizvoll. Hier wird in Unternehmen, welche sich mit den globalen Zukunftsthemen wie Technologie, Klimawandel, Mobilität, Wasser und demografischer Wandel beschäftigen, investiert“, erläutert der Kapitalmarktexperte.

Mischfonds