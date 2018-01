Akte Toni Sailer: Wird hier eine Legende angepatzt?

Historiker und Sportwissenschafter Rudolf Müllner spricht in der "ZIB 24" des ORF über die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Jahrhundertsportler Toni Sailer.

Österreichs Jahrhundertsportler Toni Sailer ist gut acht Jahre nach seinem Tod mit einer Affäre aus dem Jahr 1974 in den medialen Mittelpunkt gerückt. Die Tageszeitung “Der Standard” sowie die Online-Medien dossier.at und oe1.orf.at berichteten am Mittwoch von einem “Akt Toni Sailer”. Demnach soll Sailer vor 44 Jahren in Zakopane eine Polin verletzt haben.