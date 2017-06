Akrobatin hing an Zähnen von Hubschrauber und holte Rekord

Waghalsiger Stunt über den Niagarafällen - © APA (AFP)

Nur an ihren Zähnen ist die Akrobatin Erendira Wallenda in rund 90 Metern Höhe über den Niagarafällen an einem Hubschrauber gehangen – und hat damit den Rekord ihres Ehemanns gebrochen. “Wenn ein Mann es tun kann, kann eine Frau es auch”, sagte Wallenda nach dem Stunt am Donnerstag US-Medien zufolge.