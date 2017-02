Akrobatik und elegante Ballroben

Göfis. (etu) Schattenspiele, Akrobatik, Tanz und kreative Kostüme – das wurde beim zweitägigen Ball geboten. Die Sporthalle der VS Kirchdorf war gut besetzt – nicht verwunderlich, denn fünf Prozent der Göfner Bevölkerung sind aktiv Teil des Vereins. Mit dem Programm zeigten die über 150 Turner im Alter von fünf bis 60+ ihr Können. So forderten die schauspielerischen Fähigkeiten einiger Mitwirkender die Lachmuskeln, es konnten Showtänze bestaunt werden, und die turnerisch hochstehenden Darbietungen begeisterten.

Mit den Worten: „Wir haben Kosten, aber keine Mühen gescheut, um für Sie ein tolles Programm auf die Bühne zu bringen“, eröffnete TS-Obmann Klaus Schmid den Abend. „Für so ein Programm braucht man Trainer, die hochmotiviert sind, die gute Ideen haben und viel Zeit investieren, um das umzusetzen, was uns so vorschwebt und dies auch bühnenreif zu machen.“

Hip Hop und „Alladin“

Einige der Gruppen sind seit August am Üben, Choreografieren und Schneidern. Trainerin Inge Breuss hat mit dem Auftaktstück „Fernsehreif“ viele Nachwuchsturner ins rechte Licht gerückt. Anschließend waren die Schützlinge von Sarah Caminades mit „Violetta“ an der Reihe. Unter dem Titel „Alt aber herzlich“ zeigten die Schüler von Michael Kaufmann Talent auf der Turnmatte. Daraufhin wurde die Bühne frei gemacht für die „Bärenbrüder“. Die Trainer David Schmid, Clemens Schöch und Philipp Schöch zeigten den Turnsport von seiner urbanen Seite mit „The Hip-Hop Boys“. Auch das offizielle Bewerbungsvideo für die Gymnaestrada 2019 wurde präsentiert. Zum Schluss kehrte ein Hauch von „1000 und einer Nacht“ ein: Mit „Alladin“ gaben die Schüler von Silvia Schmid und Hannelore Mathies das Finale. Beste musikalische Unterhaltung bot am Samstag „Supreme“. Bis in die Morgenstunden konnte zu ihrer Musik und der eines DJs getanzt werden. Für die Verschnaufpausen gab’s an zwei Bars Cocktails zum Genießen.

Video: