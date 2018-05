Akkus von E-Zigarette brannten in Hose - Wiener verletzt

Schwere Verbrennungen hat sich ein Wiener am Mittwochnachmittag zugezogen, als die Akkus einer E-Zigarette in seiner Hose zu glühen begannen. Der 43-Jährige saß in seinem Büro in der Belghofergasse in Meidling, als er merkte, dass die beiden Reservebatterien plötzlich heiß wurden. Als er sie entfernte, brannten sie bereits, berichtete die Wiener Berufsrettung am Donnerstag.

Der Mann erlitt schwere Verbrennungen zweiten und dritten Grades am Oberschenkel und durch das Entfernen der Akkus auch an der Hand. Von Teams der Berufsrettung und des Roten Kreuzes wurde der 43-Jährige erstversorgt. Aufgrund seiner starken Schmerzen wurde ihm gleich ein Medikament verabreicht und er in ein Krankenhaus gebracht.