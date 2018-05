AKA Vorarlberg schafft zwei Siege gegen Tirol

Die U15 und U18 sicherten sich weitere Punkte in der ÖFB-Nachwuchsmeisterschaft.

Dornbirn/Frastanz. Die ÖFB-Nachwuchsmeisterschaft bleibt weiter spannend und Vorarlbergs Auswahl konnte am vergangenen Wochenende wieder punkten. Zumindest teilweise. Den Auftakt machten die Jüngsten, die eine starke Frühjahrsrunde spielen und mit einem erneuten Sieg in der Tabelle auf Rang 9 vorrücken. Die Alterskollegen aus dem Tirol waren am vergangenen Wochenende beim „Westderby“ in Frastanz chancenlos gegen die Bitriol-Elf. Auch die U18 konnte endlich wieder punkten und sicherte sich einen knappen Sieg gegen Tirol. Das 2:1 gegen Tirol bot Fußballspannung pur bis zur letzten Minute. Durch einen Treffer von Batuhan Toplu in der 82. Minute sicherten sich die „18er“ verdient den Sieg.