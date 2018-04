AKA U16 siegt gegen Admira Wacker

Drei Punkte-Ausbeute für die Ländle AKA-Teams.

Hohenems. Vergangenes Wochenende standen die drei ÖFB-Nachwuchspartien AKA Vorarlberg gegen Admira Wacker Mödling im Herrenried Stadion in Hohenems auf dem Programm. Grund zum Jubeln gab es allerdings nur für die U16. Mit einem 2:1 Sieg gegen die Alterskollegen aus Niederösterreich feierte die Ellensohn/Hafner-Elf in dieser Frühjahrssaison bereits den zweiten Sieg in Folge. Dementsprechend groß fiel auch der Jubel über drei weitere Punkte in der Tabelle aus. Die beiden Tore erzielten der Dornbirner Marcel Krnjic und Lokalmatador Alejandro Dominguez Mora vom VFB Hohenems.