AK will Überstunden-Zuschläge erhalten

AK-Präsident Rudolf Kaske - © APA

In der Diskussion um eine flexiblere Arbeitszeit trommelt die Arbeiterkammer weiter ihre Forderung, dass Überstundenzuschläge erhalten bleiben müssen. “Überstunden müssen Überstunden bleiben”, sagte AK-Präsident Rudolf Kaske am Montag. Es gebe ohnehin jetzt schon eine Vielzahl von Möglichkeiten, länger und flexibel zu arbeiten, so Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer NÖ.