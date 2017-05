AK warnt vor Entgelt-Einbußen für Arbeitnehmer

AK-Präsident Rudi Kaske - © APA

Die Arbeiterkammer (AK) Wien hat am Mittwoch ihre Vollversammlung abgehalten und einige Forderungen bekräftigt. Demnach braucht es dringend mehr neuen und leistbaren Wohnraum in der Bundeshauptstadt, so AK-Präsident Rudolf Kaske. Außerdem gehöre der Mindestlohn von 1.500 Euro umgesetzt und bei der Arbeitszeitflexibilisierung dürfe es zu keinen Entgelt-Einbußen kommen.