AK warnt: “Abzocke geht in die nächste Runde”

Konsumenten werden per E-Mail mit Pfändung durch einen beauftragten Gerichtsvollzieher bedroht, weil sie als Mitglied bei „gps-routenplaner.net“ eine angebliche Rechnung nicht bezahlten. Der einzige Weg aus dem Schlamassel sei die Bezahlung per Amazon-Gutschein. Die AK Vorarlberg warnt erneut: Lassen Sie sich nicht täuschen, da ist nichts dran.

“Firma” ändert Taktik

Erst im Januar drohte die Firma „Media Solution GmbH“ mit Pfändungen durch ein „Inkasso Außendienst Team“, weil Betroffene eine vermeintliche Rechnung nicht bezahlt hätten. Scheinbar blieb der Erfolg aus, denn die Abzocker haben ihre Taktik geändert: Jetzt werden Konsumenten von der Inkassoabteilung der „Solution 24 GmbH“ wegen einer offenen Rechnung bei „gps-routenplaner.net“ kontaktiert und mit einem Vollstreckungstitel vor Gericht bedroht, weshalb ein Besuch des Gerichtsvollziehers zur Pfändung der Wertgegenstände bevorstehe. Ein Transporter sei bereits organisiert, und sollte man Widerstand leisten, würde die Polizei dazukommen.

AK rät: Mail ignorieren

Um die „Maßnahme“ abzuwenden, könne der offene Betrag „per Amazon Gutschein, dem sicheren online Bezahlsystem“, bezahlt werden – was heißen soll, dass Amazon Gutscheine gekauft und per E-Mail an die Betrüger gesendet werden sollen. Betroffenen rät AK-Konsumentenberater Dr. Franz Valandro, die E-Mail schlicht zu ignorieren und in den Spam-Ordner zu verschieben.