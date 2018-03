AK Vorarlberg warnt vor Telefon-Betrug

Die Konsumentenberatung der Arbeiterkammer verzeichnet vermehrt Meldungen wegen Betrugsversuchen am Telefon.

Inkassobüros, Lotterieunternehmen und einiges mehr – so werden die Konsumenten am Telefon zur Kasse gebeten. Laut Arbeiterkammer Vorarlberg seien den Ideen der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Eine Masche sei dabei eine vermeintliche Mitgliedschaft, die nicht fristgerecht gekündigt wurde, weshalb noch eine Zahlung offen sei. Oftmals wird dabei direkt am Telefon nach privaten Daten gefragt, manchmal sogar mit einer Anzeige gedroht.