AK verlangt mehr Schutz für Beschäftigte vor Lohndumping

Deren Mitarbeiterstab soll auf 1.000 Beschäftigte verdoppelt werden. “Es fehlt an ausreichenden Kontrollen”, kritisierte Kaske am Dienstag. Vielfach sei es so, dass mittlerweile Facharbeiter als Hilfskräfte bezahlt werden, ergänzte AK-Vizedirektorin Alice Kundtner. Besonders problematisch seien die Bereiche Bau, Verkehr und Bewachung. Wobei am Bau das Bestbieterprinzip für deutliche Verbesserungen gesorgt habe. Daher sei dieses Prinzip auch auf andere Unternehmen anzuwenden.

Einmal mehr fordert die Arbeiterkammer eine starke Einschränkung des Subunternehmertums. Als Beispiel nannte sie eine Baustelle beim neuen Wiener Hauptbahnhof, auf der Spanier und Portugieser täglich bis zu elf Stunden gearbeitet hätten und von einem slowakischen Subunternehmen zur Verfügung gestellt wurden – obwohl die Arbeiter nie slowakischen Boden betreten hätten.

Bei Missständen am Bau sieht Kaske auch die Länder zuständig. Er erinnerte daran, dass jedes Bundesland eine eigene Bauordnung hat, was die Kontrolle erschwere. Um Scheinentsendungen von ausländischen Arbeitern aus dem Ausland nach Österreich hintan zu halten, müssten die Arbeitnehmer zuvor eine Mindestbeschäftigung von drei Monaten bei dem Entsender vorweisen, so Kaske.

Weiters kritisierte der AK-Präsident den Preisdruck bei Busaufträgen im öffentlichen Verkehr: “Ausschreibungen gewinnen nur jene Firmen, die bei den Personalkosten mit den kleinstmöglichen Löhnen kalkulieren.” Im Verkehrsministerium wird hierzu auf die Zuständigkeit der Länder verwiesen. “Die Vergabe von Busverkehren ist Ländersache. Das Verkehrsministerium hat dazu einen Empfehlungskatalog veröffentlicht. Dieser Vergabeleitfaden umfasst Sozial- und Qualitätskriterien wie etwa die Einhaltung arbeitsrechtlicher und sozialrechtlicher Bestimmungen durch den Auftragnehmer”, so das Verkehrsministerium auf APA-Anfrage.

Ob sich die SPÖ bei dem Arbeitsprogramm der Bundesregierung bei der Kontrolle von Missständen zu wenig durch gesetzt habe, wollte Kaske nicht kommentieren, man sei aber mit Wirtschaftsvertretern in guten Gesprächen. Auch die Arbeitgeber würden erkennen, dass unlauterer Wettbewerb die seriösen Unternehmer beschädige.

(APA)