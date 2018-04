AK-Test entlarvte Kindergetränke als Zuckerbomben

Sie sind bunt, in handliche Fläschchen gefüllt, meist ideal im Regal platziert und enthalten viel Zucker - die Rede ist von Kindergetränken.

Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich haben 13 solcher Produkte getestet, gerade drei sind “sehr empfehlenswert”, sieben “wenig empfehlenswert”, teilte die AK am Dienstag mit. Wasser sei das ideale Getränk, wurde betont.

Drei Produkte schneiden positiv ab

Die Konsumentenschützer bewerteten elf konventionelle und zwei Bio-Getränke anhand der ausgewiesenen Inhaltsstoffe und Nährwertangaben. Die meist in handliche, wieder verschließbare PET-Flaschen gefüllten Säfte kosten von 0,09 bis 0,39 Euro pro Zehntelliter (0,45 bis 1,29 Euro pro 0,2- bis 0,5-Liter-Flasche). Am besten schnitten die Bio-Getränke von Hipp und Babylove sowie das Fruchtsaftgetränk von Bebivita ab. Diese drei enthielten keine sonstigen Zusätze und auch relativ wenig Zucker, maximal 1,1 Stück Würfelzucker auf 100 Milliliter. Der Spitzenreiter brachte es auf 3,1 Stück in derselben Menge Flüssigkeit.