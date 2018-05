AK-Kritik bei Praktikanten: Gratisarbeit, fehlende Verträge

Sommerzeit ist in Österreich für rund 180.000 Schülerinnen und Schüler Praktikumszeit. Seit dem Schuljahr 2014/15 sind Praktika in allen berufsbildenden Schulen Pflicht. Die Unternehmen würden ihre Pflichten oftmals nicht allzu ernst nehmen, kritisierten Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaft am Montag bei einem gemeinsamen Pressegespräch.

Im Schnitt verdienen Pflichtpraktikanten 800 Euro im Monat, ergab die Befragung. In einigen Branchen ist die Bezahlung von Praktikanten im Kollektivvertrag (KV) geregelt, so etwa im Handel, der chemischen Industrie oder in der IT. In diesen Branchen orientiert sich das Gehalt an der Lehrlingsentschädigung und liegt zwischen mindestens 590 Euro im Handel und knapp über 900 Euro in der IT.