Ajax vertraut zum Auftakt des EL-Halbfinales auf Heimstärke

Ajax Amsterdam und Olympique Lyon eröffnen am Mittwoch (18.45 Uhr) zu ungewöhnlicher Zeit das Halbfinale der Fußball-Europa-League. Das Hinspiel in Amsterdam wurde aufgrund des Gedenktages für die Kriegstoten in den Niederlanden am Donnerstag um einen Tag vorverlegt. Das zweite Halbfinale bestreiten Celta Vigo und Manchester United, die Rückspiele finden am 11. Mai statt.