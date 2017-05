Ajax bringt mit “Straßenfußball auf Rasen” Stolz zurück

“Es wäre, nach dem UEFA-Cup-Sieg von Feyenoord 2002, ein neuer und gewaltiger Meilenstein für den niederländischen Fußball”, schrieb das “Algemeen Dagblad” am Donnerstag bereits mit Blick auf das Endspiel am 24. Mai in Solna bei Stockholm, in dem entweder Topfavorit Manchester United oder Celta Vigo der Gegner sein wird. “Auch in diesen Zeiten von komplett schiefen finanziellen Voraussetzungen ist es also möglich: Topleistungen in Europa.”

Schon im Viertelfinale gegen Schalke 04 hatte Ajax mit erfrischendem Offensivfußball brilliert. Auch gegen Lyon wusste das junge Team von Trainer Peter Bosz zu überzeugen, wobei auch diesmal noch ein höherer Sieg möglich gewesen wäre. “Es hätte auch 12:5 ausgehen können”, meinte Bosz. “Was für ein Geschenk für Fußball-Liebhaber und speziell für Ajax-Fans”, schwärmte die niederländische Tageszeitung “Volkskrant”. “Straßenfußball auf Rasen, das war es.”

(APA/dpa)