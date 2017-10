Airbus-Chef rund um Austro-Gegengeschäfte in Widersprüchen

Thomas Enders dementiert sämtliche Vorwürfe - © APA (AFP)

Der Chef des Eurofighter-Herstellers Airbus verwickelt sich laut einem “Spiegel”-Bericht in Widersprüche. Die vom Spiegel veröffentlichten Informationen lassen Zweifel an der kürzlich aufgestellten Behauptung von Thomas Enders aufkommen, er habe “gar nichts” mit einer dubiosen Firma in London zu tun gehabt, die für Gegengeschäfte mit Österreich rund um den Eurofighter-Deal zuständig war.