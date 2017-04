Airbus-Chef ortet Justiz-Missbrauch durch die Regierung

Enders will nicht zum "punching bag" werden - © APA (AFP)

Airbus-Chef Thomas Enders spricht aufgrund der bekannt gewordenen Ermittlungen gegen ihn in der Causa Eurofighter von einem “Missbrauch der Justiz”. Diese werde durch die Politik für Zwecke des Wahlkampfes instrumentalisiert, machte er sich am Donnerstag Luft. Das österreichische Verteidigungsministerium riet Airbus in einer ersten Reaktion zur Mäßigung im Tonfall.