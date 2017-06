Airbaghersteller Takata meldete Insolvenz an

Nach Angaben eines Sprechers verfügt Takata dort weiterhin über eine “solide finanzielle Basis” und ist finanziell von anderen Regionen unabhängig. Grund für die Insolvenz in Japan und den USA sind hohe Kosten und Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit Airbag-Rückrufen, so das Unternehmen.

Takata und der US-Zulieferer Key Safety Systems erzielten demnach eine Grundsatzvereinbarung über den Verkauf des japanischen Konzerns zu einem Preis von rund 175 Milliarden Yen (1,40 Milliarden Euro). KSS gehört wiederum der chinesischen Firma Ningbo Joyson Electronic – der Name Takata dürfte nach der Übernahme verschwinden. Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Quartal 2018 erwartet.

Die explodierenden Airbags werden mit 16 Todesfällen weltweit in Verbindung gebracht, darunter elf in den USA. Die eingebauten Luftkissen von Takata konnten in Sekundenbruchteilen platzen und durch heiße Metallteile Fahrer und Beifahrer verletzen oder töten. Fast 100 Millionen Fahrzeuge mussten zurückgerufen werden, davon 70 Millionen davon in den USA.

Takata hat zuletzt den dritten Jahresverlust in Folge eingefahren: Umgerechnet stand in dem Ende März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr ein Minus von umgerechnet 640 Millionen Euro in den Büchern.

