Air France mit Billigmarke Joon in den Startlöchern

Joon soll zehn Lang- und 18 Kurzstreckenmaschinen bieten - © APA (AFP)

Nach der AUA-Mutter Lufthansa und dem britischen Luftfahrtkonzern IAG wagt sich auch Air France-KLM an Billigflüge heran. Die französisch-niederländische Traditionsairline kündigte am Montag für Dezember den Start ihrer neuen Marke Joon an, die neben Europaverbindungen auch Langstrecken zu Tourismuszielen bedienen soll.