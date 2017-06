Air Berlin will höhere Entschädigungen zahlen

Bei einem Langstreckenflug werden je nach Verspätung bis zu 600 Euro Schadensersatz fällig. In diesen Fällen werde “ein Fluggutschein von 750 Euro” angeboten, erklärte die Sprecherin demnach. Die Fluggesellschaft rate ihren Kunden außerdem, sich bei Entschädigungsansprüchen direkt beim Unternehmen zu melden, berichtete die “Rheinische Post”.

So könnten sich Fluggäste die Provisionen für Klageportale wie Flightright oder EUClaim sparen. Aus Ärger über ausgefallene Flüge und Verspätungen verlangen Air-Berlin-Kunden Schadenersatz in Millionenhöhe. Entsprechend der EU-Fluggastrechteverordnung können Fluggäste ihre Rechte bei Verspätungen oder Ausfällen bis zu drei Jahre rückwirkend geltend machen.

Trotz der schwierigen Lage des Unternehmens sieht der Chef der Flugbegleitergewerkschaft UFO bereits gebuchte Air-Berlin-Tickets nicht in Gefahr. “Air Berlin ist in Deutschland abgesichert”, sagte Nicoley Baublies am Mittwoch im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Es ergebe derzeit keinen Sinn, “Air Berlin zu meiden”, erklärte er.

Nach Angaben von Unternehmenschef Thomas Winkelmann sind Air-Berlin-Flüge mittlerweile wieder zuverlässig und pünktlich unterwegs. “Wir können uns für die Probleme im April und Mai nur entschuldigen”, sagte der Manager am Mittwoch auf der Hauptversammlung der schwer angeschlagenen Fluggesellschaft in London. “Air Berlin ist wieder eine sichere, pünktliche und zuverlässige Fluggesellschaft.” Seit dem 1. Juni sei der Flugplan stabil, die Pünktlichkeit wieder über 80 Prozent, Streichungen gebe es nur aus technischen Gründen.

Die Fluggesellschaft steckt seit 2008 in den roten Zahlen, unterbrochen nur von einem kleinen Plus im Jahr 2012. Die arabische Fluggesellschaft Etihad hält 29,2 Prozent an der zweitgrößten deutschen Airline, will diese Beteiligung Medienberichten zufolge aber loswerden. Als möglicher Interessent gilt die AUA-Mutter Lufthansa. Vergangene Woche stellte Air Berlin bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrages.

Seit Ende März – dem Beginn des Sommerflugplans – waren bei Air Berlin immer wieder Verbindungen ausgefallen oder hatten mitunter große Verspätungen. Winkelmann räumte fehlerhafte Planung bei der Neuordnung des Netzes ein. Es habe teilweise an Flugzeugen und Kabinenpersonal gefehlt. Inzwischen wurden Flüge an andere Airports verlagert oder auch ganz gestrichen. Auch der neue Bodenabfertiger in Berlin-Tegel arbeite nun stabiler – wenn auch noch nicht ideal.

(APA/ag.)