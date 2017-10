Air Berlin will Auffanglösung für Personal mitfinanzieren

Debatte um Auffanglösung für Personal - © APA (AFP)

In die Debatte um eine Auffanglösung für Mitarbeiter der Air Berlin kommt Bewegung. Die insolvente Fluggesellschaft ist nun doch bereit, die dazu nötige Transfergesellschaft mitzufinanzieren, wie aus einem Brief der Konzernspitze an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller hervorgeht.