Air-Berlin-Schicksal entscheidet sich nach deutscher Wahl

Wohin geht die Reise für Air Berlin? - © APA (AFP)

Die Zukunft der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin entscheidet sich nun erst nach der deutschen Bundestagswahl. “Der Plan ist, am 25. September die endgültigen Entscheidungen zu treffen”, sagte ein Konzernsprecher am Donnerstag. Bisher hieß es, der Gläubigerausschuss werde am 21. September entscheiden, wer den Zuschlag für Teile der Airline bekommen wird, darunter für die Wiener Tochter Niki.