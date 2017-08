Niki Lauda glaubt nicht an Air-Berlin-Rettung

Air Berlin suchte seit März US-Partner - © APA (dpa)

Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin hat einen neuen Partner in den USA gefunden und kooperiert nun mit dem US-Billigflieger JetBlue. Der Ex-Rennfahrer und mehrfache Airline-Gründer Niki Lauda kann dem nicht viel abgewinnen. “Die Air Berlin kann man, so wie sie heute ist, nicht retten. Die kannst Du auch in fünf Jahren nicht retten”, erklärte Lauda dem “Tagesspiegel”.