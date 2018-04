Aich/Dob gewann AVL-Finalauftakt gegen Waldviertel 3:1

Aich/Dob hat sich im ersten Finalspiel der Austrian Volley League (AVL) gegen die SG Union Waldviertel sicher durchgesetzt. Die favorisierten Kärntner gewannen am Mittwoch vor Heimpublikum 3:1. Die beiden nächsten Spiele der Serie (best of seven) gehen am Sonntag und Donnerstag nächster Woche in Zwettl über die Bühne.

Der Beginn des ersten Matches verlief für den MEVZA-Champion Aich/Dob gar nicht nach Wunsch, denn die Waldviertler gewannen den ersten Satz 25:22. Danach nahmen die Gastgeber aber Fahrt auf und entschieden die folgenden drei Durchgänge ohne zu zittern für sich.