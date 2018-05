Agrana 2017/18 mit kräftig gestiegenem Gewinn

Eine gute Geschäftsentwicklung im Stärke- und Fruchtsegment hat den Gewinn des heimischen Nahrungsmittelkonzerns Agrana im Geschäftsjahr 2017/18 deutlich steigen lassen. Der Konzerngewinn erhöhte sich im Vergleich zum Jahr davor um 21 Prozent auf 142,6 Millionen Euro. Der Konzernumsatz stagnierte bei 2,566 Milliarden Euro (+0,2 Prozent).

Die an der Wiener Börse notierende Agrana ist bei Endkunden in Österreich vor allem mit seiner Marke “Wiener Zucker” bekannt. Der Konzern beschäftigt rund 8.700 Mitarbeiter an weltweit 58 Produktionsstandorten.