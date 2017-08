AGES fand bisher in 28 Proben Fipronil

Heimische Produkte zeigten bisher keine Belastung - © APA (AFP)

In 28 Proben aus dem Großhandel ist in Österreich seit Bekanntwerden des europaweiten Skandals um Rückstände des Insektizids Fipronil in Eiern der Giftstoff nachgewiesen worden. Das gab die AGES am Donnerstag bekannt. Die Produkte stammen aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Belgien.