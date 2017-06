Schüsse im iranischen Parlament und bei Khomeini-Mausoleum

Situation im iranischen Parlament ist unklar - © APA (AFP)

Im Iran haben mehrere Bewaffnete im Parlament und am Grabmal des Revolutionsführers Ayatollah Khomeini um sich geschossen. Im Parlament sei ein Wachposten getötet worden, mehrere Menschen seien dort und auch am Mausoleum im Süden der Hauptstadt Teheran verletzt worden, meldeten iranische Nachrichtenagenturen am Mittwoch.