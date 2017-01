Afrikanische Staatschefs beraten mit Hollande in Mali

Frankreich wird immer auf der Seite Afrikas sein - © APA (AFP)

Der französische Präsident Francois Hollande ist am Samstag mit afrikanischen Amtskollegen in Mali zu Gesprächen über Sicherheit und Zusammenarbeit zusammengetroffen. An dem Frankreich-Afrika-Gipfel in Bamako sollten mehr als 30 Staats- und Regierungschefs teilnehmen.