Afrika soll Aids-Medikamente deutlich günstiger bekommen

Eine Vereinbarung zwischen Generikaherstellern und der Bill Gates Stiftung soll Millionen Aids-Kranken in Afrika einen besseren Zugang zu modernen HIV-Medikamenten verschaffen. Eine Behandlung mit der neuen Therapie mit dem Wirkstoff Dolutegravir kostet dann nur maximal 75 Dollar (62,46 Euro) im Jahr pro Patient – das ist weniger als der Listenpreis für eine Behandlung am Tag in den USA.