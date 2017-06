Afrika für Hahn Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte

Millionen Afrikaner wollen nach Europa - © APA (Symbolbild/AFP)

Afrika werde die große Herausforderung für die EU in den nächsten Jahrzehnten. Das erklärte EU-Kommissar Johannes Hahn am Samstag beim Europa-Forum Wachau auf Stift Göttweig. Hahn erinnerte daran, dass die Zahl der Afrikaner derzeit rund eine Milliarde betrage. Die Bevölkerungszahl werde in den nächsten Jahrzehnten stark wachsen. “Das wird nicht ohne Migration gehen, das liegt auf der Hand.”