Afrika-Cup-Gastgeber Gabun startete mit Remis

Der Toptorjäger der deutschen Bundesliga hatte Gabun in Libreville kurz nach der Pause aus kurzer Distanz in Führung geschossen (53.), Juary Soares erzielte kurz vor Schluss per Kopf den Ausgleich (90.). Der Gastgeber war lange Zeit das aktivere Team und hatte die besseren Chancen, konnte seine Möglichkeiten gegen den clever verteidigenden Außenseiter aber zunächst nicht nutzen. Guinea-Bissau wurde in der Schlussphase stärker und traf letztlich zum nicht unverdienten Ausgleich.

(APA/dpa)