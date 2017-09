Afghanistan will Zivilisten bewaffnen

Moscheen sind in Afghanistan oft Anschlagsziele - © APA (AFP)

Die Regierung in Afghanistan will während des islamischen Trauermonats Hunderte Zivilisten bewaffnen und zum Schutz von Moscheen vor Anschlägen einsetzen. Die vom Innenministerium in Kabul rekrutierten Bürger sollen gemeinsam mit zusätzlich mobilisierten Soldaten und Polizisten die Gotteshäuser beschützen, wie Innenminister Wais Barmak am Montag mitteilte.