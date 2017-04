Afghanistan trauert um Anschlagsopfer

Mindestens 140 Menschen verloren bei dem Angriff ihr Leben - © APA (AFP)

Nach dem Angriff von Talibankämpfern auf eine Militärbasis in der Provinz Balkh mit mindestens 140 Toten hat die Regierung in Afghanistan am Sonntag einen nationalen Trauertag ausgerufen. Damit wolle man “den ehrenwerten und tapferen muslimischen Soldaten Tribut zollen, die während des Freitagsgebets zu Märtyrern wurden”, hieß es in einem Tweet des Präsidentenpalastes in der Nacht auf Sonntag.