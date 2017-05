Afghanischer Polizist erschoss fünf Kollegen

Ein afghanischer Polizist hat fünf Kollegen erschossen und sich dann zu den Taliban-Rebellen abgesetzt. Die Tat ereignete sich in einer Wache in der südöstlichen Provinz Zabul, wie ein Mitglied des Provinzrats am Sonntag sagte. Ein weiterer Polizist wurde demnach verletzt. Der Täter sei in ein von der Taliban beherrschtes Gebiet geflohen. Ein Taliban-Sprecher bekannte sich zu dem Angriff.

Seit dem Abzug der NATO-Kampftruppen Ende 2014 haben die Taliban ihr Einflussgebiet erheblich ausgeweitet. Immer wieder gibt es neben Gefechten mit afghanischen Sicherheitskräften auch Angriffe eingeschleuster Kämpfer in afghanischer Uniform auf ihre vermeintlichen Kollegen. Westliche Truppen sind weiterhin als Militärausbildner im Land, zudem fliegen US-Streitkräfte Luftangriffe auf Islamisten. Derzeit wird in der NATO über eine Aufstockung der Truppen diskutiert. (APA/dpa)