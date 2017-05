Afghanische Stadt Kunduz könnte an Taliban fallen

Taliban umzingeln afghanische Sicherheitskräfte - © APA (AFP)

Die nordafghanische Stadt Kunduz droht erneut in die Hand der radikalislamischen Taliban zu fallen. Die schweren Kämpfe um die gleichnamige Provinz gingen am Mittwoch in den fünften Tag. Behördenvertreter warnten vor einem erneuten Fall der Provinzhauptstadt.