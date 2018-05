Afghanische Soldaten töten neun Familienmitglieder

Afghanische Spezialkräfte haben in der ostafghanischen Provinz Nangarhar offenbar versehentlich neun Zivilisten getötet. Alle seien Mitglieder derselben Familie und Verwandte des Chefs des afghanischen Senats, Fazl Hadi Muslimyar, teilte die Provinzregierung am Montag mit. Eine Delegation aus Kabul sei auf dem Weg, um den Vorfall zu untersuchen, bei dem acht weitere Personen verletzt wurden.

Wie die Zivilisten in den nächtlichen Einsatz hineingeraten waren und gegen wen der gerichtet war, blieb zunächst unklar. In der an Pakistan grenzenden Provinz ist neben den Taliban seit 2015 die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) präsent, die in der Vergangenheit für mehrere schwere Anschläge in Afghanistan die Verantwortung übernommen hatte.