Afghanische Polizei verhinderte Anschlag in Kabul

Die Polizei in Afghanistan hat nach Angaben des Innenministeriums einen schweren Anschlag in der Hauptstadt Kabul verhindert. Demnach stellte die Polizei am Samstagabend einen mit Sprengstoff-Kanistern beladenen Lastwagen sicher. Der Fahrer wurde bei einer Polizeikontrolle angeschossen und festgenommen, wie Ministeriumssprecher Najib Danish am Sonntag auf Facebook mitteilte.

Eine Tragödie sei verhindert worden, so das Ministerium. Die Behörden hatten eine Tipp über einen geplanten Anschlag erhalten. Ende Mai waren bei einem Anschlag mit einem Lastwagen in der Nähe der deutschen Botschaft in Kabul 150 Menschen getötet und mehr als 400 verletzt worden. Das Botschaftsgebäude wurde beschädigt. (APA/dpa)