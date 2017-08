Afghanen-Protest im Votivpark dauert an

Die am Freitagabend begonnene Protestversammlung von Afghanen und Unterstützern gegen Abschiebungen nach Afghanistan dauert an. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der APA am Sonntagnachmittag mitteilte, halten sich derzeit etwa 30 Personen im Votivpark auf, etwa so viele haben auch die Nacht dort verbracht. Es verlaufe alles im vorgegebenen Rahmen, bisher habe es keine Vorkommnisse gegeben.

Die Versammlung ist für den Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagabend ordnungsgemäß angemeldet. Angemeldet ist die Kundgebung für 50 bis 100 Personen. Campieren mit Zelten ist nicht erlaubt, ebenso die Verwendung von Schlafsäcken. Die Menschen haben die Nacht deshalb mit Decken im Freien verbracht. Bis 22 Uhr war Musik erlaubt. Die Demonstranten verlangen Verhandlungen mit einem Regierungsvertreter. Im Winter 2012 hatte die monatelange Besetzung der Votivkirche durch Asylwerber für Schlagzeilen gesorgt. Bei einer neuerlichen Protestaktion im Herbst 2013 kurz vor der Nationalratswahl wurde die Kirche auf Antrag der Erzdiözese Wien von der Polizei geräumt. (APA)