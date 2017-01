Affe hatte in Japan Sex mit Hirschkuh

Der Affe hatte keinen Zugang zu Weibchen aus seiner Gruppe - © APA (AFP)

Ein junger Affe beim Sex mit einer Hirschkuh in Japan hat Forscher auf den Plan gerufen. In einer am Dienstag im Fachmagazin “Primates” veröffentlichten Studie befassen sich die Wissenschafter mit dem seltenen Phänomen von sexuellen Aktivitäten zwischen Tieren unterschiedlicher Spezies.