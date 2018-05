Affäre um deutsches Migrationsamt weitet sich aus

Die Affäre um Unregelmäßigkeiten bei Flüchtlingsentscheidungen in Deutschland weitet sich aus. So wird ein Dolmetscher bei der Bremer Stelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) verdächtigt, Schmiergeldzahlungen für falsche Angaben genommen zu haben. Auch soll schon vor Monaten eine andere Regionalstelle bei der Zentrale wegen zu hoher Anerkennungsquoten Alarm geschlagen haben.

Den Aufzeichnungen zufolge erhielten im rheinland-pfälzischen Bingen zwischen Jänner und Oktober vergangenen Jahres 97 Prozent der Iraner Flüchtlingsschutz oder eine Asylanerkennung. 90 Prozent der Antragsteller aus Afghanistan erhielten in der einen oder anderen Form Schutz. Zum Vergleich: In Deutschland erhielten im Vorjahr knapp 50 Prozent der Iraner und 44 Prozent der Afghanen Schutz.

Nicht ganz sauber lief es offensichtlich bei der Schulung neuer Mitarbeiter, die in Asylverfahren zur Prüfung von Ausweisdokumenten eingesetzt werden. Interne Dokumente belegen, dass – womöglich versehentlich – auch Zertifikate für die Teilnahme von Mitarbeitern ausgestellt wurden, die am Tag der Schulung gar nicht anwesend waren.

Bamf-Präsidentin Jutta Cordt hatte im März 2017 in einem Brief an die langjährige Mitarbeiterin geschrieben, diese habe ohne Grund auch in abgeschlossene Asylverfahren, die nicht in Bremer Zuständigkeit lagen, eingegriffen und diese positiv entschieden. Auch nach Intervention eines Vorgesetzten habe die damalige Amtsleiterin “die beanstandete Verfahrensweise fortgesetzt”, heißt es in dem Schreiben