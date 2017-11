AfD wertet Jamaika-Aus als eigenen Erfolg

Die AfD wertet das Scheitern des ersten Anlaufs für eine Regierungsbildung in Deutschland auch als eigenen Erfolg. "Das ist auch eine Bestätigung für uns", sagte Fraktionschef Alexander Gauland im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. "Es bedeutet, dass wir ein Stück weit erreicht haben, dass Frau Merkel auf dem absteigenden Ast ist."

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die am Samstag veröffentlicht wurde, würde die AfD tatsächlich am stärksten vom Scheitern der Sondierungsgespräche profitieren. 35 Prozent der Deutschen glauben, dass die rechtspopulistische Partei den größten Nutzen zieht, zwölf Prozent meinen, die SPD hätte den größten Vorteil. Bei der CDU vermuten dies acht Prozent, sieben Prozent bei der FDP, fünf Prozent bei den Grünen, zwei Prozent bei der Linken und nur ein Prozent bei der CSU. Umgekehrt schadet das Jamaika-Aus der FDP am meisten, vermuten 26 Prozent. 23 Prozent glauben dies von der CDU.