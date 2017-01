AfD gewinnt nach Höcke-Äußerung zu Holocaust-Mahnmal in Wählergunst

In dem am Mittwoch veröffentlichten stern-RTL-Wahltrend verbesserte sich die rechtspopulistische deutsche Partei um einen Prozentpunkt auf zwölf Prozent. CDU und CSU büßen dagegen im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt ein auf 37 Prozent.

Die SPD bleibt bei 21 Prozent. Die Grünen legen einen Punkt zu auf zehn Prozent. Linke und FDP verharren bei neun beziehungsweise sechs Prozent. Etwas mehr als ein Viertel aller Befragten geben an, Nichtwähler oder unentschlossen zu sein.

Umstrittene Aussagen

Höcke hatte am 17. Jänner auf einer Veranstaltung in Dresden mit Verweis auf das Holocaust-Mahnmal gesagt: “Wir Deutschen (…) sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.”

Die Umfrage wurde von den Forsa-Meinungsforschern zwischen dem 16. und 20. Jänner erstellt. Institutschef Manfred Güllner sieht im Anstieg des AfD-Werts laut “stern” einen weiteren Hinweis darauf, “dass eine große Mehrheit der derzeitigen AfD-Anhänger rechtsradikale Positionen wie die von Höcke durchaus teilt”. Eine weitere Umfrage habe ergeben, dass 62 Prozent aller Deutschen der Ansicht seien, Höcke habe sich endgültig als Sympathisant des Nationalsozialismus zu erkennen gegeben, darunter 23 Prozent der AfD-Anhänger.

Forsa befragte 2.504 deutsche Bürger. Die statistische Fehlertoleranz der Erhebung liege bei plus/minus 2,5 Prozentpunkten.

(APA)