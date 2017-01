AfD gewinnt nach Höcke-Äußerung zu Holocaust-Mahnmal dazu

Björn Höcke sprach von einem "Denkmal der Schande" - © APA (dpa)

Die AfD hat nach den Äußerungen des umstrittenen thüringischen Landeschefs Björn Höcke zum Holocaust-Mahnmal in Berlin in der Wählergunst zugelegt. In dem am Mittwoch veröffentlichten stern-RTL-Wahltrend verbesserte sich die rechtspopulistische deutsche Partei um einen Prozentpunkt auf zwölf Prozent. CDU und CSU büßen dagegen im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt ein auf 37 Prozent.