Ärztliche Versorgung im Hinterwald neu aufgestellt

Schoppernau. Über 36 Jahre wurden die Einheimischen und Gäste von Schoppernau und Umgebung in allen gesundheitlichen Belangen von Dr. Jos Wüstner betreut. Als dieser in Pension ging, tat sich vorübergehend eine Lücke in der Gesundheitsversorgung auf. Mit Dr. Andreas Wüstner konnte schließlich ein Nachfolger gefunden werden. „Mit der neuen Ärztin in Mellau und unserem Gemeindearzt ist die medizinische Versorgung der Hinterwälder Gemeinden nun wieder auf gesunden Füßen“, freut sich Bürgermeister Walter Beer.

Neue Ordination

Im Jänner konnte der 36- jährige Allgemeinmediziner Dr. Andreas Wüstner seine neue Ordination mit Hausapotheke in Schoppernau eröffnen. Dazu hatte die Gemeinde das vor dreizehn Jahren erbaute Feuerwehrhaus um eine ca. 210 Quadratmeter große Praxis aufgestockt. Diese umfasst einen Empfangsraum, ein Wartezimmer, vier Behandlungsräume, ein Labor, eine Hausapotheke und einen Aufenthaltsraum für Arzt und Personal. Ein Stiegenhaus mit Personenlift und Autoabstellplatz wurde angebaut. „Auch die Aufrechterhaltung des Notarztsystems Bregenzerwald, welches durch die wenigen Ärzte unter großer Anstrengung aufrechterhalten werden konnte, hat wieder dringend notwendige Verstärkung bekommen. Allen unseren Ärzten, besonders aber jenen die zur Zeit des Engpasses die ärztliche Versorgung inkl. Notarztdienste aufrechterhalten haben, sei herzlich dafür gedankt“, so der Schoppernauer Bürgermeister.

Beste Versorgung

In der Gemeinde Au wird schon seit vielen Jahrzehnten von der Arztfamilie Ganthaler eine Praxis für Allgemeinmedizin geführt. Gäste und Bewohner des Hinterwaldes sind somit medizinisch bestens versorgt.